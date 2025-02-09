Путин выступил за сохранение служебного жилья для правоохранителей

Президент России Владимир Путин поручил правительству и Генеральной прокуратуре разработать меры, направленные на сохранение служебного жилья для сотрудников правоохранительных органов, выполняющих свои обязанности в зоне специальной военной операции.
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