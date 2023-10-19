ХАМАС заявило о готовности к продолжительному бою с Израилем

Палестинское движение ХАМАС готово к ведению продолжительных боевых действий против Израиля, заявил представитель военного крыла движения Абу Обейда в ходе своего обращения 19 октября, которое транслировал телеканал Al Jazeera.
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