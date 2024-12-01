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НТВ: Иван Охлобыстин лишился зятя за неделю до свадьбы любимой дочери

НТВ: Иван Охлобыстин лишился зятя за неделю до свадьбы любимой дочери

Будущий зять звезды "Интернов" дал заднюю за неделю до свадьбы с 25-летней дочерью актёра.Дочь актёра Ивана Охлобыстина Варвара готовилась выйти замуж, однако её жених резко  Максим Захаров бросил девушку за неделю до свадьбы, которая должна была состояться в сентябре.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
Как  безграмотно  написано, как будто мигрант пи сал. Да  и дочка  Охлобыстина  дура конченая, ещё  и  до  ЗАГСА  не  дошли, а она  уже деньги  женишку  отвалила. Явно  из папиных  денег
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16 час.

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