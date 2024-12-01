НТВ: Иван Охлобыстин лишился зятя за неделю до свадьбы любимой дочери

Будущий зять звезды "Интернов" дал заднюю за неделю до свадьбы с 25-летней дочерью актёра.Дочь актёра Ивана Охлобыстина Варвара готовилась выйти замуж, однако её жених резко Максим Захаров бросил девушку за неделю до свадьбы, которая должна была состояться в сентябре.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии