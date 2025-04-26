Как получить перерасчёт пенсии: важные изменения от Социального фонда России

Названы условия для получения перерасчета пенсии.Социальный фонд России (СФР) автоматически пересчитывает пенсии неработающим пенсионерам при появлении дополнительных оснований, влияющих на размер выплаты.
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