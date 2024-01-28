28 января 2024 года в Набережных Челнах пройдёт зимний мотокросс

Зимний мотокросс пройдет 28 января 2024 года в Набережных Челнах. Федерация мотоциклистов Республики Татарстан объявила о проведении соревнований «Открытый зимний Кубок Республики Татарстан по мотокроссу» в 2024 году! Уже в это воскресенье, 28 января 2024 года, на стадионе «НАИКОМ АРЕНА» под Набережными Челнами пройдет второй этап Кубка Татарстана по зимнему мотокроссу.
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