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ИЗВЕСТИЯ iz

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Сержант Андриянов выявил диверсионно-разведывательную группу ВСУ

Сержант Андриянов выявил диверсионно-разведывательную группу ВСУ

Сержант Игорь Андриянов выполнял задачу по удержанию обороны на одном из важных участков линии боевого соприкосновения, когда заметил неподалеку диверсионно-разведывательную группу Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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Комментарии
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Амара Карпова
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