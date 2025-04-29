Сержант Андриянов выявил диверсионно-разведывательную группу ВСУ

Сержант Игорь Андриянов выполнял задачу по удержанию обороны на одном из важных участков линии боевого соприкосновения, когда заметил неподалеку диверсионно-разведывательную группу Вооруженных сил Украины (ВСУ).
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