Астрономы обнаружили 18 черных дыр, поглощающих звезды

Разрушающие звезды черные дыры повсюду в небе, если вы знаете, как их искать. Это один из выводов из нового исследования ученых Массачусетского технологического института, опубликованного в Astrophysical Journal.
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