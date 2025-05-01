Глава “Леста Игры” прокомментировал ситуацию вокруг компании: “Мы честные л...

Глава “Леста Игры” прокомментировал ситуацию вокруг компании: “Мы честные люди и докажем правду”В необычном видеообращении руководитель “Леста Игры” Малик Хатажаев ответил на обвинения в создании экстремистского объединения.
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