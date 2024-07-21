Суд оштрафовал сельчанина за вмешательство в работу полицейских в Карагандинской области

В ходе ОПМ “Безопасная дорога” участковые инспекторы отдела полиции Нуринского района Карагандинской области в одном из населенных пунктов за езду на мотоцикле без шлема и отсутствия государственного регистрационного знака остановили 38-летнего местного жителя.