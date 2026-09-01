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Новости Брянска

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Сохранять лучшее, развивать будущее, защищать людей, - Егор Ковальчук представил Программу развития Брянской области

Сохранять лучшее, развивать будущее, защищать людей, - Егор Ковальчук представил Программу развития Брянской области

29 августа, в Брянске состоялся III этап Конференции Брянского регионального отделения «ЕДИНОЙ РОССИИ».

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