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Царьград

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Матвиенко поздравила Миранду с избранием на пост председателя сенаторов

Матвиенко поздравила Миранду с избранием на пост председателя сенаторов

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поздравила Ихинио Мартинеса Миранду с избранием на должность главы Палаты сенаторов Генерального конгресса Мексики и выразила уверенность в его способности обеспечить процветание и развитие страны.

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