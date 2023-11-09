В США сообщили, что учтут информацию о возможных связях Кубы и ХАМАС

Помощник государственного секретаря Соединенных Штатов Америки по делам Ближнего Востока Барбара Лиф сообщила во время слушаний в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса о помощи Вашингтона Израилю, что Государственный департамент США учтёт данные о возможных связях руководства Кубы с организацией ХАМАС.