В США сообщили, что учтут информацию о возможных связях Кубы и ХАМАС

Помощник государственного секретаря Соединенных Штатов Америки по делам Ближнего Востока Барбара Лиф сообщила во время слушаний в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса о помощи Вашингтона Израилю, что Государственный департамент США учтёт данные о возможных связях руководства Кубы с организацией ХАМАС.
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