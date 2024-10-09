Штаб Трампа потребовал опубликовать неотредактированную версию интервью Харрис

Избирательный штаб экс-главы Белого дома и кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа потребовал от телеканала CBS опубликовать неотредактированную версию интервью с вице-президентом США и кандидатом на пост главы государства от Демократической партии Камалой Харрис.