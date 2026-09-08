Захарова жёстко высказалась о ракетных комплексах США в Норвегии

Размещение американских ракетных комплексов на территории Норвегии стало новым фактором напряжённости в отношениях между Россией и НАТО.
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