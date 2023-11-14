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На сколько подорожала мебель в Мангистауской области

На сколько подорожала мебель в Мангистауской области

Цены на мебель в регионе за октябрь выросли на 8,3 процента. А за год – сразу на 15,8 процентов. В октябре цены на мебель и предметы домашнего обихода в стране выросли на 0,4 процента за месяц и на 15,2 процента за год.

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