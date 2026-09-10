МИТИНСКИЙ ЭКСПРЕСС
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МИТИНСКИЙ ЭКСПРЕСС

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Реновация в округе, начавшаяся с Митина, пришла уже в 91 дом

Промежуточные итоги выполнения программы реновации в СЗАО подвели в правительстве Москвы. На сегодня город передал для участников программы вс округе около 30 новостроек.

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