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Военное обозрение

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Италия в Первой мировой войне: Великая война как Четвертая война Рисорджименто

Италия в Первой мировой войне: Великая война как Четвертая война Рисорджименто

Насколько соответствуют действительности представления о Первой мировой войне как о конфликте, завершившем процесс Рисорджименто – объединения Италии?.

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