ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 14% годовых

Совет директоров Банка России 11 сентября сохранил ключевую ставку на уровне 14% годовых. Аналитики предполагали два варианта решения ЦБ по ключевой ставке — снижение на 25 базисных пунктов или ее сохранение на уровне 14%.
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