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Форвард «Сиэтла» Донской завершил карьеру из-за 7 сотрясений мозга

Нападающий пропустил весь сезон-2022/23, получив травму осенью на тренировке. Он столкнулся с партнером и ударился головой о лед.

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