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Goldman Sachs ожидает более слабый результат подразделения FICC в III квартале

Goldman Sachs ожидает более слабый результат подразделения FICC в III квартале

Глава Goldman Sachs сообщил 16 сентября, что банк ожидает несколько более слабые результаты бизнеса по торговле облигациями, валютами и сырьевыми товарами — FICC — в третьем квартале 2026 года.

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