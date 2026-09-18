15+ светлых историй, от которых становится тепло, как бабьим летом в сентябре

Сентябрьские дни всегда напоминают о том, как ценно добро и душевное тепло, окружающее нас. Когда за окном наступает бабье лето, душа настраивается на светлый лад, и даже маленькие хорошие поступки незнакомцев согревают лучше любого горячего чая.