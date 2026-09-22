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Том Харди с трио Czarface взорвал рэп-сцену: новый альбом — это смесь уличного хип-хопа и мрачной атмосферы комиксов

Том Харди с трио Czarface взорвал рэп-сцену: новый альбом — это смесь уличного хип-хопа и мрачной атмосферы комиксов

Том Харди, чье имя ассоциируется с жесткими ролями в кино, сделал неожиданный шаг в сторону музыки. 28 августа 2026 года состоялся релиз его дебютного рэп-альбома «Czarface Meets Frankie Pulitzer», записанного в сотрудничестве с хип-хоп-трио Czarface.

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