Том Харди с трио Czarface взорвал рэп-сцену: новый альбом — это смесь уличного хип-хопа и мрачной атмосферы комиксов

Том Харди, чье имя ассоциируется с жесткими ролями в кино, сделал неожиданный шаг в сторону музыки. 28 августа 2026 года состоялся релиз его дебютного рэп-альбома «Czarface Meets Frankie Pulitzer», записанного в сотрудничестве с хип-хоп-трио Czarface.