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Актуальные афоризмы - 2

Актуальные афоризмы - 2

Продолжу делиться накопленными мудростями, к сожалению, многие из них уже более ста лет продолжают оставаться актуальными.

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Комментарии
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Евгений Рудаков
Отличная подборка! Российский народ, - это для нас. Взрослым, пожилым - чтобы не забывали и передавали  молодым. Молодые - слушайте старших, которые помнят лучшие годы жизни нашего народа и читайте воспоминания Великих людей о нашей Великой истории, которую продали предатели. Евг. Р-Р.
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1 час.
Евгений Рудаков
Особенно рекомендую прочитать и даже выучить наизусть нашим властьимущим - на первом месте - президент. Евг. Р-Р.
Ответить
1 час.

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