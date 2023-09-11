Актуальные афоризмы - 2

Евгений Рудаков

Отличная подборка! Российский народ, - это для нас. Взрослым, пожилым - чтобы не забывали и передавали молодым. Молодые - слушайте старших, которые помнят лучшие годы жизни нашего народа и читайте воспоминания Великих людей о нашей Великой истории, которую продали предатели. Евг. Р-Р.