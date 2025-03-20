В ЕС возмутились блокировкой Венгрией вступления Украины

В ЕП раскритиковали блокировку Венгрией переговоров о вступлении Украины в ЕС Группа членов Европарламента (ЕП) от партии «Прогрессивный альянс социалистов и демократов» выразила обеспокоенность действиями Венгрии, которая блокирует открытие первого кластера переговоров о вступлении Украины в ЕС.