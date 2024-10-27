Россиянам стали гораздо меньше выдавать автокредитов: в чем причина?

Сентябрь 2024 года показал неоднозначную картину на российском рынке автокредитования. Согласно данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), объем выданных автокредитов сократился по сравнению с августом, но демонстрирует рост в годовом исчислении.
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