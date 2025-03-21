Юнармейцы вносят свой вклад в общую Победу

В СОШ №3 прошёл мастер-класс по плетению маскировочных сетей для юнармейцев Обдорской гимназии. Под руководством опытных наставников ребята освоили искусство плетения полотна для маскировки военной техники и укреплений.
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