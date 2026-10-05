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В Тверской области задержали девушку, осквернившую Ржевский мемориал

В Тверской области задержали девушку, осквернившую Ржевский мемориал

РИА Новости/Пресс-служба губернатора Тверской области Полиция задержала девушку, которая опубликовала в интернете оскорбительное видео о Ржевском мемориале Советскому Солдату в Тверской области.

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