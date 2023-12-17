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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Майлз Бриджес завершил матч против «Сиксерс» с «-56» в графе «плюс/минус». Антирекорд НБА – «-57»

«Шарлотт» на своем паркете уступил «Филадельфии» – 82:135. Форвард «Шарлотт» Майлз Бриджес завершил встречу с 9 очками, 10 подборами и потерей.

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