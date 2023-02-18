Аргументы и Факты

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РИА Новости: в зоне СВО погиб экс-депутат думы Владивостока

РИА Новости: в зоне СВО погиб экс-депутат думы Владивостока

В зоне СВО погиб бывший депутат думы Владивостока Дмитрий Ямщиков. Об этом РИА Новости сообщил бывший коллега Ямщикова Михаил Веселов, руководивший комитетом по местному самоуправлению, правопорядку и законности гордумы Владивостока IV созыва.

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