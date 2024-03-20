Мечты сбываются. Авторские права на иллюстрацию принадлежат медиагруппе "Хакнем" и защищены товарным знаком ®️ Сразу уточним заявленную тему: зачем была организована торговля российским гражданством и паспортами, и кому это выгодно? Вопрос неоднозначный и сложный, задевающий не только внутренние, но и внешние проблемы страны.
Зачем мигрантам раздали российское гражданство и паспорта?
Комментарии
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Вадим Кузнецов
Практика показывает, что наши наиболее продажные представители власти боятся граждан страны куда больше, чем "новых россиянов" и военного противника. Особенно они боятся объединяющихся граждан. Мораль: проблемы следует решать инициативой на местах. В регионах, где губернаторы и прочие региональные власти прислушиваются к населению, ситуация улучшается.
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18 час.
Алекс Сэм
Гражданство России надо заслужить, а не торговать им как семечками!
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17 час.
ВА
Владимир Акулов
Жулики просто торговали гражданством , заселяя страну врагами.
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9 час.
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