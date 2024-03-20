Зачем мигрантам раздали российское гражданство и паспорта?

Вадим Кузнецов

Практика показывает, что наши наиболее продажные представители власти боятся граждан страны куда больше, чем "новых россиянов" и военного противника. Особенно они боятся объединяющихся граждан. Мораль: проблемы следует решать инициативой на местах. В регионах, где губернаторы и прочие региональные власти прислушиваются к населению, ситуация улучшается.