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В Тверской области мужчина умер за рулем

В Тверской области мужчина умер за рулем

В Кимрском районе утром 17 октября произошло смертельное ДТП. Как сообщает региональная Госавтоинспекция, на 16 километре дороги Ильинское-Неклюдово автомобиль Ваз 21124 по неустановленной причине совершил съезд в левый по ходу движения кювет.

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