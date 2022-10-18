В Тверской области мужчина умер за рулем

В Кимрском районе утром 17 октября произошло смертельное ДТП. Как сообщает региональная Госавтоинспекция, на 16 километре дороги Ильинское-Неклюдово автомобиль Ваз 21124 по неустановленной причине совершил съезд в левый по ходу движения кювет.