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За рулем

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С этого года BYD оснастит продвинутой функцией даже дешевые автомобили

С этого года BYD оснастит продвинутой функцией даже дешевые автомобили

С 2025 года компания BYD начнет устанавливать функции автопилота NOA (Navigate on Autopilot) на весь свой модельный ряд, включая самые дешевые электромобили, такие как Seagull стоимостью 68 900 юаней (960 000 рублей).

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