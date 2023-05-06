Где смотреть Реал Мадрид – Осасуна, во сколько прямая трансляция матча, Кубок Испании 6 мая

В субботу, 6 мая, сыграют Реал Мадрид и Осасуна в финале Кубка Испании по футболу. Знаешь кто победит? Забирай фрибет до 7 000₽ и сделай просмотр футбола ярче! Игра пройдет на стадионе «Ла Картуха» в Севилье.