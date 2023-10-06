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В Перми взяли на контроль ситуацию с якобы планирующим атаку на школу подростком

В Перми взяли на контроль ситуацию с якобы планирующим атаку на школу подростком

Уполномоченный по правам ребёнка в Пермском крае Светлана Денисова в беседе с RT рассказала о том, что информацию о предполагаемом нападении на школу №30 в Березниках передали в правоохранительные органы.

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