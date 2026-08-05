Собянин рассказал о масштабах контрактов Москвы с региональными поставщиками

В течение первой половины 2026 года Москва оформила с поставщиками из регионов 73 тысячи сделок. Сергей Собянин рассказал, что всего за это время было заключено более 200 тысяч контрактов, поэтому доля региональных поставщиков составила каждый третий контракт.