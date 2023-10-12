Мигранты осваивают Россию, открывая структуры «для своих»

Есть ли причины бояться диаспор центральноазиатских республик? Сергей Аксенов Фото: Михаил Терещенко/ТАСС В Екатеринбурге диаспора Таджикистана откроет собственный медицинский центр для обслуживания соотечественников, заявил на днях генконсул республики в Екатеринбурге Зафар Сайидзода.
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