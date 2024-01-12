Россиянам указали на приятный и простой способ сделать зубы здоровее

Поцелуи не только снижают уровень стресса, что благоприятно сказывается на здоровье в целом, но и улучшают состояние зубов, рассказал стоматолог, директор стоматологической компании Revyline Максим Обушенков.
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