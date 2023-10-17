Париж и Токио подчеркнули важность и спасения людей в Газе, и осуждения ХАМАС

Представители Франции и Японии, которые проголосовали против российской резолюции в Совете Безопасности ООН о прекращении огня в палестино-израильском конфликте, заявили, что для них одинаково важны спасение людей в секторе Газа и осуждение действий ХАМАС.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии