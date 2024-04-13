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Космическую капсулу-шпиона обнаружили ученые под Новосибирском

Космическую капсулу-шпиона обнаружили ученые под Новосибирском

Ученый Владимир Бернс рассказал слушателям лекции «Современная космонавтика. Оборотная сторона медали» историю космической капсулы-шпиона, которую привезли из Северного района Новосибирской области и расстреляли на Чикском полигоне под Новосибирском.

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