Космическую капсулу-шпиона обнаружили ученые под Новосибирском

Ученый Владимир Бернс рассказал слушателям лекции «Современная космонавтика. Оборотная сторона медали» историю космической капсулы-шпиона, которую привезли из Северного района Новосибирской области и расстреляли на Чикском полигоне под Новосибирском.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии