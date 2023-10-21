Наньчан (WTA). 1/2 финала. Шнайдер сыграет с Бузковой, Фернандес – с Синяковой

Сетка турнира здесь. Jiangxi Open Наньчан, Китай 16 – 22 октября 2023 WTA 250 Призовой фонд – $259 303 Открытые корты, хард 1/2 финала Диана Шнайдер (Россия) Мари Бузкова (Чехия) Дата проведения 21 октября, 10.
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