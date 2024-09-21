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Широков о словах Глушенкова: «Если нет чувства патриотизма, может, вообще не надо играть в РПЛ? Пусть едет куда-нибудь, зачем мы ему деньги платим?»

Ранее полузащитник «Зенита» заявил об игре сборной России со Вьетнамом: «Интереснее с бразильцами «Зенита» потренироваться.

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