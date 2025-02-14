Уверенный взлет рубля. Курсы доллара и евро на 14 февраля

Российская валюта уверенно укрепляется к доллару и евро.Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 14 февраля 2025 года, составляет 91,0313 рубля (прежнее значение — 94,0485 рубля), официальный курс евро — 94,9221 рубля (предыдущий показатель — 98,0119 рубля).
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