Многофункциональный молодежный центр открыли в Черниговке. Следующий на очереди Уссурийск

В Черниговке открыли первый в Приморье молодежный центр "Вместе". Он будет функционировать на базе районного центра культуры и досуга.
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