Роспотребнадзор: жителям России не грозит вирус оспы обезьян

Первый случай заражения оспой обезьян был зафиксирован в ноябре в канадской провинции Манитоба.Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в России отработан механизм блокировки распространения вируса оспы обезьян.
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