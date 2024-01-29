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Синоптик Позднякова: снег с моросью ожидается в Москве 30 января

Синоптик Позднякова: снег с моросью ожидается в Москве 30 января

Температура воздуха в Москве на неделе с 29 января будет выше климатической нормы на 3–5 градусов. Об этом "Москве 24" рассказала главный специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

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