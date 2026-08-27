Девятый сезон в Зарядье откроется циклом концертов к 120-летию Шостаковича

Девятый концертный сезон в Зале Зарядье стартует 6 сентября. Открытие приурочено к 120-летию со дня рождения Дмитрия Шостаковича: в первый вечер на сцене выступит симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева.