Глава СК России затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела по факту противоправных действий, совершенных в отношении жительницы Московской области

Следственными органами Главного следственного управления СК России по Московской области по информации СМИ возбуждено уголовное дело по факту совершенных водителем такси хулиганских действий в отношении девушки (ст.
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