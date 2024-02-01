Около половины участников проекта «ИнформУИК» в Нижегородской области уже прошли обучение

В Нижегородской области в рамках проекта «ИнформУИК» около половины участников уже прошли обучение. Всего в этой работе на территории региона будет задействовано 7 445 обходчиков-членов участковых избирательных комиссий.
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