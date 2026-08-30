При стрельбе в Чикаго погиб человек, девять ранены

В результате стрельбы в Чикаго погиб один человек, ещё девять получили ранения, сообщает NBC News. «Полиция Чикаго расследует массовую стрельбу в южной части города, в результате которой один человек погиб и по меньшей мере девять получили ранения», — говорится в публикации.