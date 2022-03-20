События на Украине: 20 марта, вечер

Вечерняя сводка Минобороны России о ходе спецоперации: - в течение дня ВС РФ продвинулись на 12 километров, вышли на рубеж Никольское и во взаимодействии с подразделениями ДНР блокировали с трех сторон населенный пункт Сладкое; - в настоящее время ведется бой с остатками боевиков и подразделениями 54-й отдельной механизированной бригады украинских войск за овладение населенными пунктами Сладкое, Новоукраинка и Шахтерское,.